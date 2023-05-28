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Росіяни обстріляли з авіації, мінометів та артилерії прикордоння Сумщини

Люди не постраждали.

Росіяни обстріляли з авіації, мінометів та артилерії прикордоння Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Війська окупантів протягом неділі 28 травня 14 разів атакували прикордонні громади Сумської області. Ворог застосував авіацію, міномети та артилерію.

Про це Сумська ОВА повідомляє у Telegram.

Від ворожих ударів потерпали дев'ять громад регіону. Загалом за день там пролунали 49 вибухів.

  • Ракетного обстрілу зазнала Великописарівська громада: росіяни випустили з гелікоптера некеровані авіаційні ракети, спричинивши 10 вибухів.
  • Хотінську й Есманську громади загарбники обстріляли з мінометів – відбулися 3 та 1 вибух відповідно.
  • Юнаківська громада зазнала від росіян удару із самохідних артилерійських установок – зафіксовані 5 вибухів. Її ж територію ворог атакував з міномета, унаслідок чого відбувся ще 1 вибух.
  • По Зноб-Новгородській громаді російські війська вдарили з артилерії. Пролунали 5 вибухів.
  • Мінометних ударів зазнали Новослобідська та Миропільська громади. Відбулися 12 і 6 вибухів відповідно.
  • Білопільську і Шалигинську громади ворог теж обстріляв з мінометів, унаслідок чого сталися по 3 вибухи.

В усіх випадках минулося без загиблих і руйнувань.

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Нагадаємо, ворог щоденно обстрілює прикордоння України. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, найбільше обстрілів припадає по території Сумщини. Так, вночі та зранку 28 травня ворог здійснив 8 атак на Сумську область. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади. 

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