Росіяни обстріляли з авіації, мінометів та артилерії прикордоння Сумщини

Люди не постраждали.

Війська окупантів протягом неділі 28 травня 14 разів атакували прикордонні громади Сумської області. Ворог застосував авіацію, міномети та артилерію.

Про це Сумська ОВА повідомляє у Telegram.

Від ворожих ударів потерпали дев'ять громад регіону. Загалом за день там пролунали 49 вибухів.

Ракетного обстрілу зазнала Великописарівська громада: росіяни випустили з гелікоптера некеровані авіаційні ракети, спричинивши 10 вибухів.

Хотінську й Есманську громади загарбники обстріляли з мінометів – відбулися 3 та 1 вибух відповідно.

Юнаківська громада зазнала від росіян удару із самохідних артилерійських установок – зафіксовані 5 вибухів. Її ж територію ворог атакував з міномета, унаслідок чого відбувся ще 1 вибух.

По Зноб-Новгородській громаді російські війська вдарили з артилерії. Пролунали 5 вибухів.

Мінометних ударів зазнали Новослобідська та Миропільська громади. Відбулися 12 і 6 вибухів відповідно.

Білопільську і Шалигинську громади ворог теж обстріляв з мінометів, унаслідок чого сталися по 3 вибухи.

В усіх випадках минулося без загиблих і руйнувань.

Нагадаємо, ворог щоденно обстрілює прикордоння України. За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, найбільше обстрілів припадає по території Сумщини. Так, вночі та зранку 28 травня ворог здійснив 8 атак на Сумську область. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Свеська, Шалигинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська громади.