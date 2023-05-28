ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Бердянську

Сьогодні у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області Збройні сили вдарили по позиціях окупантів.

Про це повідомляє у Telegram Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що зафіксовано щонайменше п’ять “прильотів” по позиціях ворога.

"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", – йдеться у повідомленні.

Офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.

Нагадаємо, протягом суботи 27 травня в окупованому Бердянську двічі пролунали вибухи та здіймався дим над окупаційним виконкомом.

У неділю 21 травня о четвертій ранку серія “бавовни” підняла на ноги загарбників Бердянська. Вибухи були настільки потужними, що їх чули мешканці навколишніх населених пунктів на півночі міста. В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів.