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ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Бердянську

Інформація уточнюється.

ЗСУ завдали ударів по позиціях окупантів у Бердянську
Вибухи в Бердянську. Ілюстартивне фото
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні у тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області Збройні сили вдарили по позиціях окупантів.

Про це повідомляє у Telegram Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що зафіксовано щонайменше п’ять “прильотів” по позиціях ворога.

"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", – йдеться у повідомленні.

Офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.

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Нагадаємо, протягом суботи 27 травня в окупованому Бердянську двічі пролунали вибухи та здіймався дим над окупаційним виконкомом.

У неділю 21 травня о четвертій ранку серія “бавовни” підняла на ноги загарбників Бердянська. Вибухи були настільки потужними, що їх чули мешканці навколишніх населених пунктів на півночі міста. В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів. 

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