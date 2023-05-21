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Сили оборони уразили штаб росіян в окупованому Бердянську

“Окупантам неспокійно навіть в глибокому тилу”.

Сили оборони уразили штаб росіян в окупованому Бердянську
Фото: Іван Федоров у Telegram

У неділю 21 травня о четвертій ранку серія “бавовни” підняла на ноги загарбників Бердянська. Вибухи були настільки потужними, що їх чули навіть мешканці навколишніх населених пунктів на півночі міста.

Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“Рашисти традиційно відзвітувати про “вдалу роботу ППО”. Але краще один раз побачити, ніж сотий раз чути брехню русні. Мешканці спостерігали пожежу і густий дим в районі захопленого аеропорту”, – зазначив він.

Як повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, в результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів. Втрати противника уточнюються.

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Нагадаємо, на окупованих ворогом територіях Запорізької області регулярно лунають вибухи. Так, за словами Івана Федорова, 19 травня “було особливо гучно” у Василівському районі, поблизу селища Роздол пролунало щонайменше 5 вибухів. 30 квітня у Бердянську було чутно вибухи у різних районах міста. 

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