Обстріли здійснювалися снарядами РСЗВ “Град” та з артилерії.

У Харківській області через обстріли міста Куп’янськ горіло місцеве підприємство. Під час повторного обстрілу троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє у Facebook Харківська обласна прокуратура.

“20 травня близько 18:10 російські військові вкотре обстріляли м. Куп‘янськ. За попередніми даними, обстріл здійснювався снарядами РСЗВ “Град” із запалюючими елементами з піротехнічним складом. Внаслідок обстрілу відбулось займання площею 300 кв. м на території одного з місцевих підприємств”, – йдеться у повідомленні.

Близько 19:00 російські військові потворно обстріляли Куп‘янськ. Попередньо, вже з артилерії. Отримали поранення двоє жінок 61 і 69 років та 44-річний чоловік.

Нагадаємо, за інформацією ОВА, внаслідок вчорашнього удару дроном-камікадзе “Ланцет” вдень по Харкову пошкоджено одну із споруд аеропорту у Слобідському районі. Без постраждалих.

Минулої доби на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нестерне, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Козача Лопань, Тернова, Гатище, Вовчанськ, Плетенівка, Покаляне, Нестерне, Бударки, Землянки, Устинівка та Хатнє.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кислівка та Котлярівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка, Котлярівка та Табаївка.