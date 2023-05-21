Інформації про постраждалих немає.

За минулу добу, 20 травня, російські загарбники били по 18 населених пунктах у Запорізькій області. Місто Оріхів ворог обстріляв запалювальними боєприпасами.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог атакував Оріхів з артилерії та РСЗВ, крім того, застосував заборонені запалювальні боєприпаси по житлових кварталах. По Гуляйполю гатили з артилерії, РСЗВ та БПЛА", – йдеться в дописі.

Фото: Юрій Малашко

Учора надійшло 100 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури: постраждали дачні будиночки, житлові будинки, господарчі споруди, автівки, приміщення магазину, молитовний дім, сільськогосподарська техніка.

Загалом за добу росіяни здійснили 84 обстріли 18 прифронтових сіл та міст області: 68 артударів по Степногірську, Кам'янському, Чарівному, Білогір'ю, Малинівці, 7 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Новоданилівці, Гуляйпільському, Малій Токмачці, 8 атак БПЛА по Щербаках, Малих Щербаках, Чарівному, авіаудар по Ольгівському.

Нагадаємо, протягом доби 19 травня унаслідок обстрілів Запорізької області окупантами було травмовано дев’ять цивільних. Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.