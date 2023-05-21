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​Учора окупанти обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі

Інформації про постраждалих немає.

​Учора окупанти обстріляли 18 населених пунктів на Запоріжжі
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу, 20 травня, російські загарбники били по 18 населених пунктах у Запорізькій області. Місто Оріхів ворог обстріляв запалювальними боєприпасами.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог атакував Оріхів з артилерії та РСЗВ, крім того, застосував заборонені запалювальні боєприпаси по житлових кварталах. По Гуляйполю гатили з артилерії, РСЗВ та БПЛА", – йдеться в дописі.

Фото: Юрій Малашко

Учора надійшло 100 повідомлень про руйнування цивільної інфраструктури: постраждали дачні будиночки, житлові будинки, господарчі споруди, автівки, приміщення магазину, молитовний дім, сільськогосподарська техніка.

Загалом за добу росіяни здійснили 84 обстріли 18 прифронтових сіл та міст області: 68 артударів по Степногірську, Кам'янському, Чарівному, Білогір'ю, Малинівці, 7 обстрілів з РСЗВ по Залізничному, Новоданилівці, Гуляйпільському, Малій Токмачці, 8 атак БПЛА по Щербаках, Малих Щербаках, Чарівному, авіаудар по Ольгівському.

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Нагадаємо, протягом доби 19 травня унаслідок обстрілів Запорізької області окупантами було травмовано дев’ять цивільних. Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області.

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