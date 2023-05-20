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У Запорізькій області через обстріли РФ постраждали 9 людей

Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах регіону.

У Запорізькій області через обстріли РФ постраждали 9 людей
Фото: Юрій Малашко у Telegram

Протягом минулої доби унаслідок обстрілів Запорізької області окупантами травмовано дев’ять цивільних осіб. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ворог здійснив 92 удари по 16 населених пунктах Запорізької області: 

  • бив авіацією по Полтавці та Малій Токмачці, 
  • завлав сім ударів з РСЗВ по Таврійському, Новоданилівці, Чарівному, Верхній Терсі, 
  • тричі атакував з БПЛА Новоандріївку, Ольгівське,
  • 80 разів застосував артилерію по Гуляйполю, Залізничному, Новоданилівці, Кам'янському, Білогір'ю, Червоній Криниці, Малинівці та іншим селам на лінії вогню.

Під час авіаудару по Малій Токмачці постраждав 42-річний місцевий житель. Наразі його стан важкий.

Вночі рашисти поцілили з РСЗВ у житлові будинки у Таврійському: поранення отримали дві жінки 40 та 44 років, 18-річна дівчина й 14-річний хлопець.

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У Верхній Терсі під час нічного обстрілу постраждали чоловіки 35, 55 та 58 років й 39-річна жінка.

Наразі постраждалі отримують необхідну допомогу у медичних закладах.

Нагадаємо, російські військові вчергове обстріляли місто Берислав на Херсонщині. Ворожий снаряд поцілив у приватний будинок, під завалами загинули чоловік і жінка. Також внаслідок удару по Кіндійці біля Херсона травми отримав чоловік,його госпіталізовано. 

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