“Велика сімка” змусить Росію заплатити за довгострокове відновлення України

Російські суверенні активи у юрисдикціях країн “Великої сімки” залишатимуться заблокованими, поки Росія не сплатить за завдані Україні збитки.

Лідери країн “Великої сімки” планують притягнути РФ до відповідальності за скоєні в Україні злочини. Також Росія має сплатити за відновлення усього зруйнованого війною в Україні.

Про це йдеться у заяві G7 щодо України.

“Не має бути жодної безкарності за воєнні злочини та інші звірства, у тому числі за російські атаки проти мирного населення та цивільної інфраструктури. Ми визнаємо зусилля, що були зроблені під час організованої урядом України міжнародної конференції “Об’єднані заради справедливості”, та нагадуємо про Декларацію Бучі, що закликає до відповідальності за найбільш серйозні злочини, за міжнародним правом, що були скоєні на території України”, - вказано в документі.

Лідери країн “Великої сімки” підтримали створення механізмів для притягнення злочинців до відповідальності, у тому числі через Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Також вони засудили насильницьку депортацію росіянами українців з тимчасово окупованих територій, зокрема дітей. G7 висловлює також готовність надавати допомогу МКС у розслідуванні та покаранні цього злочину і тих злочинів, що були пов’язані із гендерним насильством.

Учасники саміту G7 привітали рішення Ради Європи щодо створення Реєстру збитків, завданих Україні внаслідок агресії Російської Федерації.

“Ми будемо надалі здійснювати можливі заходи в рамках наших внутрішніх правових рамок для пошуку, затримання, замороження, вилучення та, де це буде прийнятним, - конфіскації або стягування фінансових активів тих осіб або установ, що були піддані санкціям у зв’язку із російською агресією”, - підкреслили в заяві.

Лідери G7 уточнили, що російські суверенні активи у їх юрисдикціях залишатимуться заблокованими, поки Росія не сплатить за завдані Україні збитки.

Нагадаємо, на саміті в Хіросімі зібрались лідери США, Японії, Німеччини, Італії, Франції, Великої Британії та Канади. Голова уряду Британії Ріші Сунак повідомляв, що G7 вирішила повністю заборонити імпорт російських алмазів, нікелю, міді та алюмінію.

З частиною лідерів G7 президент України бачився минулого тижня, коли здійснював турне європейськими країнами та провів переговори щодо посилення оборони України. Зеленський був у Італії, Німеччині, Великій Британії та Франції.