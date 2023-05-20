Україна отримає ще шість систем ППО Iris-T упродовж півтора року

Дві установки привезуть до кінця 2023 року, ще чотири - виробляють.

Україна отримає упродовж півтора року ще шість систем протиповітряної оборони Iris-T.

Про це в етері телемарафону повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Станом на сьогодні ми маємо дві системи в Україні, 2, які були нам обіцяні ще минулого року, будуть доправлені до кінця цього року. Тобто ми матимемо 4 системи", - сказав Мельник.

Відповідно до контракту, який уклали компанія Diehl та уряд Німеччини, передбачено виробництво ще чотирьох систем Iris-T.

"Я сподіваюся, буде якраз 4, які зараз є, 4 обіцяні та 4, які нам вдасться отримати протягом наступних півтора року. Це буде великий крок вперед", - додав заступник глави МЗСУ.

Мельник зазначив, що спілкувався з виробником Iris-T і він запевнив, що хоч компанія і має інші замовлення, та наша держава є пріоритетом номер один, як і, зрештою, всі постачання Україні.

Нагадаємо, нещодавно заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що раніше система Patriot в Україні отримала пошкодження, але наразі вона вже повністю в робочому стані.

Тим часом Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада надалі працює над отриманням ЗСУ систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS. А речник Повітряних сил повідомив, що ЗРК SAMP-T скоро буде на бойовому чергуванні в Україні.