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Колишній динамівець Ващук доєднався до “Гвардії наступу”

Ващук зазначив, що його близькі та рідні “ще досі в шоці”.

Колишній динамівець Ващук доєднався до “Гвардії наступу”
Фото: Владислав Ващук

Ексзахисник “Динамо” (Київ) Владислав Ващук вступив до бригади “Буревій” у складі Національної гвардії України.

Про це повідомив Владислав Ващук.

“Я бачив “русский мир” на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни”, - написав Ващук.

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Він зазначив, що це було його особисте рішення і його близькі та рідні “ще досі в шоці”.

Ексфутболіст додав, що вірить в українську перемогу.

Нагадаємо, на початку травня повідомлялось що вісім бригад "Гвардії наступу" повністю сформовані. Вони пройдуть відповідне навчання протягом 2-3 тижнів і надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання.

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