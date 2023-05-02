Вісім бригад "Гвардії наступу" повністю сформовані і долучаться до Сил оборони після отримання бойового завдання, - Клименко

Зараз МВС доозброює бригади, які вже сформовані. Вони пройдуть відповідне навчання - це 2-3 тижні. Паралельно розпочинається формування додаткових підрозділів.

Вісім бригад "Гвардії наступу" повністю сформовані. Вони пройдуть відповідне навчання протягом 2-3 тижнів і надійдуть під командування Сил оборони після отримання бойового завдання.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Бригади сформовані повністю. Це 8 бригад. У нас є плани по формуванню додаткових бригад, бо на це є попит, а у нас є можливості… Ми доозброюємо бригади, які вже сформовані, вони пройдуть відповідне навчання - це 2-3 тижні - і паралельно розпочинаємо формування додаткових підрозділів", - розповів Клименко.

За словами Клименка, завдання кожної з цих бригад - проведення відповідних наступальних штурмових дій разом із Силами оборони під час військових операцій.

"Від кожної бригади, від кожного підрозділу, від кожного військовослужбовця і поліцейського буде залежати успішність операції на тому чи іншому напрямку", - наголосив міністр.

Загальної чисельності бригад очільник МВС не конкретизував, зважаючи на безпекові питання, однак зазначив, що цю цифру можна вирахувати теоретично.

Відповідаючи на запитання про те, чи перебувають уже бригади "Гвардії наступу" під командуванням Сил оборони, міністр сказав: "Ні, вони надходять під командування Сил оборони після того, як буде бойове завдання".

Нагадаємо, раніше заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко заявила, що у складі "Гвардії наступу" формується ще одна бригада. “Хартія” буде дев'ятою бригадою “Гвардії наступу”.

Міністерство внутрішніх справ 2 лютого розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу». Станом на кінець березня бригади були сформовані, однак тривав набір у резервні підрозділи.