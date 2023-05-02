Мешканець Слов’янська “наводив” російські ракети на місто, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) заявила про затримання ворожого інформатора, який “наводив” російські ракети на Слов’янськ.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Зловмисником виявився безробітний мешканець Слов’янська, який збирав для окупантів розвіддані про дислокацію Сил оборони на території міста”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що передусім фігурант намагався виявити місця тимчасового базування та переміщення підрозділів ЗСУ та Національної гвардії, які задіяні на Бахмутському напрямку. У разі отримання розвідувальної інформації, російські загарбники планували використати її для підготовки ракетних ударів по позиціях українських військ.

Втім, співробітники СБУ затримали ворожого інформатора і тим самим запобігли передачі агресору закритих відомостей.

За даними слідства, зловмисник перебував “на зв’язку” із “заступником командира комендантського полку народної міліції днр”. Фігурант обходив місцевість і приховано фіксував місця перебування українських захисників. Потім передавав інформацію через одну із заборонених російських соцмереж. За допомогу окупаційним угрупованням ворог обіцяв своєму поплічнику гроші та “високу посаду”, у разі захоплення міста.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила керівницю Полтавського райсуду, яка передавала росіянам інформацію про захисників Маріуполя. Також вона закликала колег до співпраці з окупантами, а хто не погоджувався - "здавала" їх каральним органам.