СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Слідчі СБУ зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Мова йде про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору. За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ. У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором “МВС” і “Державної служби безпеки” у тимчасово окупованій Херсонщині.

У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей. Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича на 50 млн гривень.