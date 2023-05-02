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СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Він допомагав окупантам поширювати кремлівський режим на захоплених територіях.

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Слідчі СБУ зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Мова йде про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору. За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань РФ на тимчасово захопленій частині півдня України. Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ. У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором “МВС” і “Державної служби безпеки” у тимчасово окупованій Херсонщині.

У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей. Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича на 50 млн гривень. 

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