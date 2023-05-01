Україна наклала арешт на п’ять російських суден, які перевозили крадене українське зерно

Ворожі судна переправляли українське збіжжя до третій країн, використовуючи Крим як “логістичний хаб”.

Україна наклала арешт на п’ять російських суден-порушників, що перевозили награбоване українське зерно.

Про це повідомляє у Telegram Прокуратура АР Крим.

“За клопотаннями прокуратури автономії накладено арешти на п’ять морських суден-порушників, які причетні до перевезення через окупований півострів награбованого українського збіжжя”, – йдеться у повідомленні.

В межах кримінального провадження щодо порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї (ч. 2 ст. 332-1 КК України) встановлено, що судна “Вера”, “Волго-Дон 5043”, “Волго-Дон 205”, “Волго-Балт 188”, “Волго-Балт 106” під прапорами держави-окупанта здійснювали систематичні незаконні заходи до закритого морського торговельного порту на території півострова.

У такий спосіб порушники переправляли викрадене українське зерно до третіх країн та використовували Крим як своєрідний “логістичний хаб” у злочинній схемі.

Нагадаємо, росіяни вивозять зерно з окупованих територій України через Маріуполь до Таганрогу.