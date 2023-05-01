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Очільник МЗС Чехії назвав абсолютною брехнею заяву депутата про “громадянську війну в Україні”

"Ви клюєте на російські наративи – і це сумно”, сказав Ян Ліпавський.

Очільник МЗС Чехії назвав абсолютною брехнею заяву депутата про “громадянську війну в Україні”
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Депутат правопопулістської чеської партії “Свобода і пряма демократія” Їржі Кобза заявив, що у додаток до російсько-української війни в Україні зараз триває громадянська війна.

Про це він заявив під час ток-шоу на CNN Prima News, пише “Європейська правда” з посиланням на ЗМІ.

Його слова одразу ж спростував глава МЗС Чехії Ян Ліпавський.

“В Україні в цей момент йде громадянська війна”, – сказав Кобза. Ліпінський відповів йому: “В Україні немає громадянської війни. Це абсолютна брехня”.

Кобза водночас продовжував наполягати: “Громадянська війна все ще триває, незалежно від того, чи є там росіяни, чи ні. І на додачу до цього є ще одна війна, тобто російсько-українська. Але громадянська війна – це найгірша форма війни, яка може існувати”.

“Це російська імперська агресія з самого початку. Вони створили фейкові держави. Ви клюєте на російські наративи – і це сумно”, – заперечив далі Ліпавський.

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Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що країна з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.

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