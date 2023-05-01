Регулярні зміни командування російських сил підірвали дієздатність армії окупантів, − ISW

Регулярні зміни командування російських військових сил Володимиром Путіним призвели до дедалі більшої роздробленості російської армії та дезорганізації командних структур.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Це таким чином погіршило здатність російських військових вести згуртовану кампанію в Україні.

“Рішення російського президента Володимира Путіна вторгнутися в Україну без чіткої та доктринальної командної структури та його небажання призначити загального командувача військових дій в Україні мали тривалий вплив на структуру російського командування в Україні”, − йдеться у звіті.

Аналітики зазначають також, що роздробленість та угруповання не є характерними для російської армії, водночас їхня поточна динаміка в російській армії надзвичайно впливає на прийняття рішень.

Широкомасштабні провали російського зимово-весняного наступу, ймовірно, спонукали Путіна розділити відповідальність за операції в Україні порівну між двома угрупованнями в Міноборони напередодні очікуваного українського контрнаступу. Його результати, найімовірніше, визначать, якій з них Путін віддає перевагу, і, ймовірно, спричинять подальші зміни командування в тій чи іншій формі.

Нагадаємо, за минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.