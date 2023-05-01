У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 450 окупантів.

Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 190960 (+450) осіб ліквідовано
  • танків – 3700 (+1)
  • бойових броньованих машин – 7192 (+3)
  • артилерійських систем – 2921 (+7)
  • РСЗВ – 544 (+0)
  • засоби ППО – 295 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1)
  • крилаті ракети – 932 (+0),
  • кораблі / катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од,
  • спеціальна техніка – 359 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати примусово мобілізованих до армії РФ жителів Луганщини становлять до 70 осіб на день.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies