Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових

За минулу добу ЗСУ знищили ще 450 окупантів.

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 190960 (+450) осіб ліквідовано

танків – 3700 (+1)

бойових броньованих машин – 7192 (+3)

артилерійських систем – 2921 (+7)

РСЗВ – 544 (+0)

засоби ППО – 295 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1)

крилаті ракети – 932 (+0),

кораблі / катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од,

спеціальна техніка – 359 (+2).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати примусово мобілізованих до армії РФ жителів Луганщини становлять до 70 осіб на день.