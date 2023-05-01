Росія вже втратила в Україні майже 191 тисячу військових

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 450 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні 190 960 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 190960 (+450) осіб ліквідовано
- танків – 3700 (+1)
- бойових броньованих машин – 7192 (+3)
- артилерійських систем – 2921 (+7)
- РСЗВ – 544 (+0)
- засоби ППО – 295 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2476 (+1)
- крилаті ракети – 932 (+0),
- кораблі / катери – 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5845 (+3) од,
- спеціальна техніка – 359 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними Генштабу, втрати примусово мобілізованих до армії РФ жителів Луганщини становлять до 70 осіб на день.