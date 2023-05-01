Росіяни вдруге за три дні атакували Київ ракетами та дронами. Всі їх збили сили ППО, – КМВА

Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Уночі Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку України – другу поспіль за останні три дні. Київ знову атакували ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала близько трьох годин.

"Рашисти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється.

"Дякуємо силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Киянам і гостям столиці вкотре нагадую – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Дотримуєтеся правил безпеки! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!" – наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що ППО збила 15 із 18 випущених ракет. Де були влучання – не уточнюється.

Нагадаємо, що 28 квітня в Києві та області під час повітряної тривоги спрацювала система ППО. Лунали вибухи. Є пошкодження уламками дорожного покриття та лінії електромереж у Оболонському районі.

Сили ППО в повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два безпілотники. Росіяни били також із літаків стратегічної авіації. Уламки однієї зі збитих ракет пошкодили дорожне покриття та лінії електромереж у Оболонському районі Києва.