У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
У Павлограді пролунали вибухи
У Павлограді пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
За останній місяць “Укргазвидобування” запустило дві свердловини на одному з найбільших родовищ України, - “Нафтогаз"
У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
У регіоні Молдови з сильними проросійськими настроями обирають лідера
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
Україна підписала три угоди з виробником Bayraktar
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдруге за три дні атакували Київ ракетами та дронами. Всі їх збили сили ППО, – КМВА

Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Росіяни вдруге за три дні атакували Київ ракетами та дронами. Всі їх збили сили ППО, – КМВА
ППО (ілюстративне фото)
Фото: t.me/Pavliuk_KSV/3284

Уночі Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку України – другу поспіль за останні три дні. Київ знову атакували ракетами та безпілотниками.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

За попередньою інформацією, обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала близько трьох годин.

"Рашисти вкотре атакували комплексно – одночасно крилатими ракетами та дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО усі ворожі ракети та БПЛА були знищені! Дані уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Станом на зараз жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється та доповнюється.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Дякуємо силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Киянам і гостям столиці вкотре нагадую – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Дотримуєтеся правил безпеки! Бережіть себе і близьких. Своїми відповідальними діями допомагайте наближати мир в України після нашої Перемоги!" – наголосив очільник КМВА Сергій Попко.

Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний уточнив, що ППО збила 15 із 18 випущених ракет. Де були влучання – не уточнюється. 

Нагадаємо, що 28 квітня в Києві та області під час повітряної тривоги спрацювала система ППО. Лунали вибухи. Є пошкодження уламками дорожного покриття та лінії електромереж у Оболонському районі.

Сили ППО в повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два безпілотники. Росіяни били також із літаків стратегічної авіації. Уламки однієї зі збитих ракет пошкодили дорожне покриття та лінії електромереж у Оболонському районі Києва.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies