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На відновлення Харкова після обстрілів РФ необхідно 9,5 млрд доларів, – Терехов

Україна потребує допомоги західних партнерів.

На відновлення Харкова після обстрілів РФ необхідно 9,5 млрд доларів, – Терехов
Північна Салтівка. Наслідки російських обстрілів
Фото: Пресслужба Харківської міськради

На відновлення Харкова після російської обстрілів потрібно 9,5 млрд доларів. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

"Зараз обстріли тривають і неможливо остаточно порахувати всі збитки, які Харків отримав від російських агресорів. Для того щоб відновити Харків, потрібно 9,5 млрд доларів США", – повідомив міський голова в ефірі телемарафону.

За його словами, Україна не зможе знайти ці кошти самостійно і потребує підтримки західних партнерів, зокрема, США.

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Нагадаємо, у 2023 році Україні на відновлення після російських атак необхідно близько 14,1 млрд доларів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у бюджеті за цей рік передбачено на відновлення тільки 3,3 млрд доларів. 

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