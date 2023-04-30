ВМС Швеції і Фінляндії у стані підвищеної бойової готовності через можливу атаку кораблів РФ

З метою запобігти можливій російській атаці на енергетичні мережі, військово-морські сили Швеції і Фінляндії переведені у стан підвищеної бойової готовності.

Про це пише видання Iltalehte з посиланням на командувачку ВМС Швеції адмірала Єву Скоог Хаслум.

Зазначається, що надводні кораблі РФ були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – сказала Скоог Хаслум.

Вона додала, що існує ризик російської атаки на енергетичні мережі, наприклад, знищення підводних кабелів. Тому шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – наголосила Єва Скоог Хаслум.

Нагадаємо, країни ЄС планують спільне патрулювання морів для протидії розвідувальним кораблям РФ.