Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Генштаб показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000
Генштаб показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

ВМС Швеції і Фінляндії у стані підвищеної бойової готовності через можливу атаку кораблів РФ

Російські кораблі помічені біля підводних силових кабелів.

ВМС Швеції і Фінляндії у стані підвищеної бойової готовності через можливу атаку кораблів РФ
Ілюстративне фото
Фото: ВМС ЗС України

З метою запобігти можливій російській атаці на енергетичні мережі, військово-морські сили Швеції і Фінляндії переведені у стан підвищеної бойової готовності.

Про це пише видання Iltalehte з посиланням на командувачку ВМС Швеції адмірала Єву Скоог Хаслум.

Зазначається, що надводні кораблі РФ були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – сказала Скоог Хаслум.

Вона додала, що існує ризик російської атаки на енергетичні мережі, наприклад, знищення підводних кабелів. Тому шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – наголосила Єва Скоог Хаслум.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, країни ЄС планують спільне патрулювання морів для протидії розвідувальним кораблям РФ. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies