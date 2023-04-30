​У Бахмуті загинув український журналіст Володимир Мукан

У Володимира залишилася дружина та двоє синів.

У суботу 29 квітня під час виконання бойового завдання у Бахмуті загинув український журналіст і військовий Володимир Мукан.

Про це повідомляє у Telegram Національна спілка журналістів України.

До війни Мукан працював журналістом і редактором в “Газеті по-українськи”, журналі “Країна” та інтернет-порталі Gazeta.ua. Кілька років був співорганізатором найбільшого ретрофестивалю в Україні Old Car Land.

21 квітня Володимир Мукан повідомляв, що отримав офіцерське звання.

"Став офіцером Збройних сил України! Ніколи не думав, що буду військовим. Але випала честь служити в час війни і отримати погон молодшого лейтенанта саме в зоні бойових дій на найгарячішому напрямі", – писав він.

У загиблого залишилася дружина Анна та двоє синів – Андрій і Ярослав.