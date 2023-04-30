Чехія шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну, - Павел

За його словами, Україні не вистачає боєприпасів.

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну, заявив президент Петр Павел на брифінгу у неділю, 30 квітня.

Про це пишуть Ceske Noviny.

За його словами, Україні критично не вистачає боєприпасів, що обмежує українських військових у здатності ефективно захищатися та здійснити успішний контрнаступ.

«Ми будемо шукати шляхи збільшення поставок боєприпасів з наших джерел», - додав президент Чехії та зазначив, що водночас хоче обговорити проблему із союзниками. За його словами, союзники доставляють до України дуже ефективну техніку, але з мінімальною кількістю боєприпасів.

Нагадаємо, що Павел відвідав Україну разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Перший день візиту він провів у Києві, де провів переговори із президентом Володимиром Зеленським та представниками уряду. Зокрема українська та чеська сторони підготували шість ключових проєктів, які стосуються спільного виробництва і відновлення зброї на базі компаній обох країн.

Також президент Чехії Петр Павел розписався на техніці підрозділу Збройних сил України, який вирушає на фронт.