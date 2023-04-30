В Умані сьогодні ховають п'ятьох загиблих від ракетного удару росіян

У неділю, 30 квітня, відбудеться поховання п'ятьох жителів Умані, загиблих унаслідок ракетного удару Росії по багатоповерхівці.

Про це у telegram повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Сьогодні Уманська громада прощатиметься з п'ятьма загиблими внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхівку. Світла пам'ять і співчуття рідним", - написав Табурець.

Нагадаємо, зранку 28 квітня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині.

За даними МВС, внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими.