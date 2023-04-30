Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
ГоловнаСуспільствоПодії

На Франківщині та Закарпатті прогнозують значну небезпеку лавин

На горі Піп Іван сьогодні температура -1°С.

На Франківщині та Закарпатті прогнозують значну небезпеку лавин
Фото: ЕРА/UPG

У неділю-понеділок, 30 квітня та 1 травня, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин у двох областях. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"30 квітня - 1 травня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості, станом на 9:00 ранку на горі Піп Іван Чорногорський ясно, вітер північний 5 м/с.

"Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що 30 квітня після кількаденного спаду вода у Дніпрі в межах Києва знову почала підніматись.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies