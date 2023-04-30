На Франківщині та Закарпатті прогнозують значну небезпеку лавин

На горі Піп Іван сьогодні температура -1°С.

У неділю-понеділок, 30 квітня та 1 травня, в Україні прогнозується ймовірність сходу лавин у двох областях.

Про це повідомляє ДСНС України.

"30 квітня - 1 травня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості, станом на 9:00 ранку на горі Піп Іван Чорногорський ясно, вітер північний 5 м/с.

"Температура повітря -1°С", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 30 квітня після кількаденного спаду вода у Дніпрі в межах Києва знову почала підніматись.