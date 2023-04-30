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Росіяни випустили по Краматорську п'ять ракет

За добу відбулося 6 обстрілів Лиманської громади.

Росіяни випустили по Краматорську п'ять ракет
Фото: Павло Кириленко

Близько опівночі 30 квітня росіяни випустили по Краматорську 5 ракет. Обійшлося без постраждалих: 2 ракети впали у полі за містом, 2 - у промзоні, 1 — у приватному секторі поблизу житлового будинку.

Про це у Телеграм написав керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Волноваському напрямку 4 рази під обстріли потрапила Велика Новосілка, також періодичні обстріли зафіксовано у Вугледарі. На Донецькому напрямку росіяни 5 разів обстріляли Авдіївку — влучили по житловому сектору, по території АКХЗ та по автобазі.

На Горлівському напрямку пошкоджено 10 будинків та інфраструктурний об'єкт у Костянтинівці, 8 будинків та нежитлова будівля в Нью-Йорку Торецької громади. У Часовоярській громаді пошкоджено будівлю підприємства.

На Лисичанському напрямку за добу відбулося 6 обстрілів Лиманської громади з РСЗВ — постраждали Торське і Зарічне.

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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Нагадаємо, що протягом 28 квітня в Донецькій області один мирний мешканець загинув від обстрілів росіян, ще 11 – постраждали.

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