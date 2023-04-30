Ворог завдав 27 ударів по Херсонщині, поціливши у житлові квартали

Є загиблий і поранені.

Протягом суботи російська армія 27 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По Херсону ворог завдавав удари двічі. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 71 особу, зазначив голова ОВА.

Як повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, унаслідок нічого обстрілу Херсона поранення отримали дві людини. Госпіталізація не знадобилася.

Нагадаємо, армія Російської Федерації вчора вранці вчергове обстріляла Білозерську громаду Херсонської області, одна людина загинула.

Прокудін повідомив, що ОВА готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.