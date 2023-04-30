У ніч на неділю російські військові обстріляли Нікополь, повідомив міський голова Олександр Саюк.

Попередньо – жертв немає.

“Пізно ввечері російські війська здійснили обстріл Нікополя. На щастя без поранених та загиблих на зараз”, − йдеться у повідомленні.

Водночас пошкоджено 7 приватних житлових будинків, 7 господарчих споруд, теплицю та два автомобілі.

Інформація ще уточнюється.

Як інформує Дніпропетровська ОВА, також пошкоджено лінію електропередач, в інших районах області було тихо.

Фото: t.me/NikopolOperativniy

Нагадаємо, вночі 24 квітня росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії.