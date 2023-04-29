Росіяни за день вісім разів обстріляли Сумщину та Чернігівщину

Російські війська в суботу, 29 квітня вісім разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, здійснивши загалом майже 80 влучань.

Про це повідомило оперативне командування "Північ".

Із 08:50 до 09:42 у районі села Олександрівка відбулися 28 влучань, імовірно, із самохідних артилерійських установок 152-міліметрового калібру.

З 09:50 до 09:55 у районі села Сопич зафіксовані шість влучань, імовірно, з міномета 120-міліметрового калібру. З 10:30 до 10:50 загарбники здійснили сім влучань, імовірно, з такої ж зброї по Архипівці.

З 11:30 до 11:35 у районі міста Середина-Буда відбулися два влучання, імовірно, зі ствольної артилерії. З 12:10 до 13:00 зафіксовані десять влучань, імовірно, з такої ж зброї в район села Грем'яч.

З 14:30 до 15:20 ворог здійснив 15 влучань, імовірно, з мінометів 120-міліметрового калібру по Леонівці. З 15:25 до 15:45 - дев'ять влучань по селу Студенок, імовірно, зі ствольної артилерії.

З 19:51 до 19:54 зафіксовані два влучання, імовірно, з міномета 120-міліметрового калібру в район Миколаївки.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російські загарбники обстрілювали прикордоння Чернігівської області з артилерії, реактивних систем залпового вогню та гелікоптерів. Також росіяни скинули на територію регіону авіабомбу. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, троє дорослих і підліток дістали поранення.