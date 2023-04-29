Генштаб повідомив про посилення окупантами контррозвідувального та поліцейського режиму на Керченському півострові

Генштаб ЗСУ повідомив про посилення окупантами контррозвідувального та поліцейського режиму на Керченському півострові АР Крим.

Так, з 26 квітня окупанти збільшили кількість патрулів, на дорогах місцевого значення підсилили пости поліції співробітниками ФСБ РФ, які здійснюють вибіркові перевірки цивільного населення, зокрема перевіряють мобільні телефони та наявність російського паспорта.

Як відомо, в ніч на суботу, 29 квітня, в окупованому Росією Севастополі спалахнула нафтобаза. Пожежі присвоїли 4 клас - найскладніший; росіяни заявляють про удар безпілотником.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що загарбники планують запустити евакуаційні пороми з Криму. Окупанти готують шість поромів.

Нагадаємо, також Генштаб повідомив, що найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, українські воїни мужньо тримають оборону. Сили оборони за добу відбили 40 атак ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.