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Загарбники планують запустити евакуаційні пороми з Криму, - Чубаров

Окупанти готують шість поромів.

Загарбники планують запустити евакуаційні пороми з Криму, - Чубаров
Рефат Чубаров
Фото: Lb.ua

Російські загарбники планують запустити пороми з Криму, щоб вивозити з тимчасово окупованого півострова людей і техніку.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Учора розповсюджували деякі пабліки документ уряду країни-агресора. 27 квітня, буквально два дні тому, вони прийняли спеціальним розпорядженням надання великого обсягу грошей, порядку 27 млн доларів, для того, щоб зорганізувати роботу поромів додатково до діючого мосту", - зазначив Чубаров.

На його думку, це свідчить про те, що окупанти готують альтернативні шляхи відступу з Криму.

"Там чітко сказано, у розпорядженні уряду країни-агресора, що на ці гроші повинні бути запущені, здається, шість поромів для транспортування людей і техніки", - підкреслив він.

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Нагадаємо, що у тимчасово окупованому росіянами Криму керівництво представництв державних компаній отримало вказівку готуватися до евакуації.

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