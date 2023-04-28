Керівництво російських держкомпаній у Криму отримало вказівку готуватися до евакуації, - Центр Національного спротиву

У тимчасово окупованому росіянами Криму керівництво представництв державних компаній отримало вказівку готуватися до евакуації.
Про це повідомляє Центр Національного спротиву.
“Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки”, - йдеться у повідомленні.
Згідно із вказівками, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Наразі йдеться про оплачувану відпустку.
Крім того, окупаційна влада Криму наказала районним владам готувати укриття на випадок виникнення “загроз”. Такі роботи проводили, серед іншого, в Алупці.
Нагадаємо, чиновники в окупованому Криму намагаються відмити гроші на будівництві фортифікаційних споруд.