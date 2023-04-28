Керівництво російських держкомпаній у Криму отримало вказівку готуватися до евакуації, - Центр Національного спротиву

Така інформація надходить з різних компаній.

У тимчасово окупованому росіянами Криму керівництво представництв державних компаній отримало вказівку готуватися до евакуації.

Про це повідомляє Центр Національного спротиву.

“Така інформація надходить як з державних банків, так і з Кримської залізниці, що свідчить про комплексні заходи з підготовки”, - йдеться у повідомленні.

Згідно із вказівками, евакуюватись мають не лише представники верхівки, але й їх родини. Наразі йдеться про оплачувану відпустку.

Крім того, окупаційна влада Криму наказала районним владам готувати укриття на випадок виникнення “загроз”. Такі роботи проводили, серед іншого, в Алупці.

Нагадаємо, чиновники в окупованому Криму намагаються відмити гроші на будівництві фортифікаційних споруд.