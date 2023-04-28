У Миколаєві нетверезий чоловік підірвав гранату, двоє людей поранені

Один з них - сам чоловік, підірвавший гранату.

У Миколаєві, на пр. Центральному, ввечері 28 квітня вибухнула граната.

Про це повідомив голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

“Виявилося, що це нетверезий чоловʼяга набрався хоробрості та вирішив підірвати гранату після того, як громадяни, які просто ремонтували свою автівку, відмовилися дати йому дві гривні”, - написав Шайхет.

Внаслідок вибуху травми отримали сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд.

Лікарі надали їм обом медичну допомогу.

“Зловмисником неодмінно займатимуться поліцейські, щойно до нього допустять лікарі”, – запевнив Сергій Шайхет, і додав, що слідчі вирішують питання щодо остаточної кваліфікації події.

Фото: Сергій Шайхет

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали чоловіка, який на вулиці у Деснянському районі кинув у людей гранату.