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У Києві затримали чоловіка, який кинув у людей гранату

Йому тепер загрожує від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

У Києві затримали чоловіка, який кинув у людей гранату
Фото: Поліція Києва

У столиці правоохоронці затримали чоловіка, який на вулиці у Деснянському районі кинув у людей гранату.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції у Києві.

"Учора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Милославській стався вибух, унаслідок якого було травмовано двох людей. Для негайного документування та надання медичної допомоги на місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Деснянського управлінь поліції, медичні працівники, профільні служби", - йдеться в повідомленні.

Для розшуку та затримання зловмисника в Києві було введено спеціальну поліцейську операцію. Поліцейські встановили, що порушник побачив на вулиці свою знайому з чоловіком і через ревнощі кинув у їхній бік гранату. З тілесними ушкодженнями медики госпіталізували 33-річну потерпілу та її 37-річного знайомого, а слідчі вилучили з місця скоєння злочину фрагменти боєприпасу.

Оперативні співробітники встановили особу зловмисника та за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали його за місцем проживання. Це 34-річний місцевий житель, раніше не судимий.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другою статті 15, пунктом першим частини другої статті 115 КК України - замах на умисне вбивство двох або більше осіб. Покарання передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, що жителя Вінниці засудили до довічного позбавлення волі за вбивство матері, колишньої дружини та двох дітей.

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