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ПЦУ вперше освятила паски у Києво-Печерській лаврі

Також була святкова літургія у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

ПЦУ вперше освятила паски у Києво-Печерській лаврі
Фото: Макс Требухов

У неділю, 16 квітня, архімандрит Авраамій освятив паски в Успенському соборі Києво-Печерської лаври

Про це повідомляє LB.ua.

Це перше Великоднє богослужіння Православної церкви України в цій святині.

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Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Відеозвернення він записав на території Києво-Печерської Лаври.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав український народ з Великоднем та побажав всім громадянам нашої держави сил та натхнення у боротьбі за правду та свободу.

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