Також була святкова літургія у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

У неділю, 16 квітня, архімандрит Авраамій освятив паски в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Про це повідомляє LB.ua.

Це перше Великоднє богослужіння Православної церкви України в цій святині.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Відеозвернення він записав на території Києво-Печерської Лаври.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав український народ з Великоднем та побажав всім громадянам нашої держави сил та натхнення у боротьбі за правду та свободу.