Зеленський привітав християн східного обряду з Великоднем: "Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її"

Президент Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Відеозвернення він записав на території Києво-Печерської Лаври, яка вийшла з підпорядкування Московському патріархату.

Президент говорив про війну. Про те, як вранці 24 лютого 2022 для українців Сонце так і не зійшло, а світанок – не настав. Вранці 24 лютого почалася темна ніч, і водночас почалося наше пробудження, боротьба. Темрява не змогла затьмарити наш дух, любов до рідної землі та готовність її захищати.

Зеленський зазначив, що українці бʼються проти темних сил.

"Це наш світанок. Відродження. Це розсвіт незалежної України. Ми відзначаємо сьогодні свято Воскресіння Господнього. Його головним символом є перемога. Перемога добра, правди, життя. З непохитною вірою у незворотність цих перемог ми зустрічаємо Великдень", – сказав він.

Зеленський додав, що ми пройшли вже чималий шлях.

"Попереду чи не найважча з вершин. Ми подолаємо її. І разом зустрінемо свій світанок, коли над усією нашою країною зійде сонце. Це синьо-жовтий прапор. Він неодмінно підійметься на всій нашій Богом даній землі, на всіх тимчасово окупованих чортами територіях. Сонце засяє на півдні, сонце засяє на сході, сонце засяє в Криму. Жовтогаряче сонце в мирному синьому небі, і це – світло справедливості", – наголосив він.

Нагадаємо, що сьогодні ПЦУ вперше проводить Великодню службу в Києво-Печерській Лаврі. Договори з УПЦ МП на користування Лаврою були завершені ще 29 березня.