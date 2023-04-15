​Санкції США та експортний контроль позбавили армію РФ техніки для ведення війни, – Джанет Єллен

Росію очікує профіцит бюджету через обмеження цін на нафту.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що через запроваджені Сполученими Штатами санкції російській армії не вистачає техніки для ведення війни в України.

Про це повідомляє CNN.

"Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", – пише видання.

За словами Джанет Єллен, обмеження цін на російську нафту в 60 доларів за барель перетворює очікуваний профіцит російського бюджету на дефіцит.

"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень", – зазначила міністерка фінансів.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, який загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.