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​Санкції США та експортний контроль позбавили армію РФ техніки для ведення війни, – Джанет Єллен

Росію очікує профіцит бюджету через обмеження цін на нафту.

​Санкції США та експортний контроль позбавили армію РФ техніки для ведення війни, – Джанет Єллен
Джанет Єллен
Фото: vtimes.io

Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що через запроваджені Сполученими Штатами санкції російській армії не вистачає техніки для ведення війни в України.

Про це повідомляє CNN.

"Введені США санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни в Україні", – пише видання.

За словами Джанет Єллен, обмеження цін на російську нафту в 60 доларів за барель перетворює очікуваний профіцит російського бюджету на дефіцит.

"Санкції та експортний контроль змусили Росію звертатися до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами, а США роблять кроки щодо припинення ухилення від обмежень", – зазначила міністерка фінансів.

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Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про черговий пакет санкцій у зв’язку з повномасштабною агресією Росії проти України, який загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.

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