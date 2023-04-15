Оприлюднені два санкційні укази проти осіб, що допомагають російському терору, – Зеленський

Сьогодні оприлюднені ще два санкційні укази проти осіб та компаній, які розділяють провину за російський терор або допомагають йому.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За його словами, йдеться про санкції проти осіб, які пропагують державу-терориста, прикриваються спортом. Проти тих, хто пов'язаний із її посадовцями. Окремий перелік – це ІТ-компанії, які спонсорують терор чи дають цифрові можливості для продовження агресії.

“Усі українські санкції синхронізуємо із санкціями глобальними – це неминучий процес. Санкційний тиск на всіх, хто винен у цій агресії, блокування їхніх активів і можливостей на рівні всього світу – це самозахист світу і вже зараз від будь-яких інших можливостей агресій. І я дякую всім, хто допомагає нам, Україні”, – наголосив президент.

Нагадаємо, президент своїми указами увів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних й інших обмежувальних заходів до 438 фізичних та 254 юридичних осіб. Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.