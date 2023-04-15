Російська армія почала мобілізовувати ув’язнених

Наші захисники взяли в полон 15 таких окупантів.

Російські збройні сили почали набирати до своїх лав ув’язнених, як це робить приватна військова компанія "Вагнер".

Про це у ефірі телемарафону розповів начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

Наші захисники взяли в полон 15 таких окупантів у Донецькій області.

"В нашому полі зору з'явились так звані "підрозділи Z", які складаються з кримінальників, тобто зеків, які на сьогоднішній день мобілізовані та проходять службу", – сказав він.

Дмитрашківський уточнив, що має на увазі саме регулярну армію РФ.

За словами полковника, мобілізація ув'язнених російськими військами може бути поясненням конфлікту засновника "Вагнера" Прігожина з міністром оборони РФ Сєргєєм Шойгу.

Нагадаємо, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський показав відео з взятими у полон під Мар’їнкою окупантами.