Азовсталь віддали на розграбування, - Андрющенко

Азовсталь ворог віддав на розграбування, для того створили компанію, яка є фінансовою "прокладкою".

Про це у Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Росіяни оголосили, що Азовсталь переходить під керівництво «Корпорация развития Добасса» (КРД). Якщо стисло, то все каже про те, що Азовсталь віддали на відкуп та розграбування. Для того створили відверту фінансову прокладку-пустишку», - написав Андрющенко.

Як зазначив Андрющенко, пошук по новинах видає, що КРД - спеціально створена минулого року корпорація великого та середнього бізнесу Росії нібито для покращення життя в «ДНР».

Проте, зазначив він, якщо продовжити шукати далі, то можна знайти сайт КРД на якому заповнено лише одну сторінку, є лише контактні телефони. Також Андрющенко розповів, що пошук за номером телефону виявив, що за ним обліковується не якась там Корпорація Донбасу, а цілком російське відділення аудиторської контори, а ще – інженерна агенція АСД-проект.

«І ще, і ще і все веде до Санкт-Петербургу. При тому, період реєстрації КРД співпадає з періодом заходу Беглова (очільник петербургської адміністрації - ред.) в Маріуполь», - пише Андрющенко.

Радник міського голови підкреслив, що всі гучні заяви про якісь нереальні «інвестпарки на Азовсталі» очікувано виявились просто мародерством металобрухту тотального масштабу для приватної кишені.

Нагадаємо, що на початку квітня російські окупанти в Маріуполі почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків.