У нас немає секретів від наших стратегічних партнерів, - Шмигаль про відносини з США

Україна і Сполучені Штати об’єднані у своїй взаємодії, сказав Шмигаль.

Україна не має секретів від США, і жодні витоки документів та інформаційний галас навколо цього не вплинуть на плани дістати перемогу над російським агресором та повернути українські кордони 1991 року.

Про це заявив під час пресконференції у Вашингтоні прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

«У нас немає жодних секретів від наших надійних стратегічних партнерів», - відповів прем’єр на прохання прокоментувати публікації американських ЗМІ, що Україна начебто могла приховувати від США плани щодо контрнаступу.

Він підкреслив, що Україна і Сполучені Штати «дуже об’єднані» у своїй взаємодії.

«Ніщо не вплине і не змінить наших планів на контрнаступ. Наша ціль - перемога, наша ціль - звільнення українських територій у кордонах 1991 року», - підкреслив Шмигаль.

Він зауважив, що українська сторона глибоко впевнена у своїх намірах.

«Ми впевнені в тому, що контрнаступ відбудеться уже найближчим часом. Сполучені Штати абсолютно нас підтримують»,- наголосив він.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вважає, що "витік" секретних документів з США є сумішшю правдивої та брехливої інформації.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку секретних військових документів.

ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшейра, що підозрюється в "зливі" секретних військових даних, велика частина з яких стосується війни в Україні.