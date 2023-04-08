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Мін’юст США розслідуватиме "витік" таємних документів Пентагону

Засекречені військові документи щодо планів США і НАТО були опубліковані цього тижня в соцмережах.

Мін’юст США розслідуватиме "витік" таємних документів Пентагону
Фото: Stock

Міністерство юстиції США розпочинає розслідування нібито витоку секретних військових документів.

Про це повідомляє Sky News.

У Мін'юсті США відмовилися уточнювати будь-які подробиці про розслідування. Там лише зазначили, що перебувають у контакті з Пентагоном щодо цього питання.

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Нагадаємо, засекречені військові документи щодо планів США і НАТО, які стосуються нарощення української армії перед запланованим контрнаступом були опубліковані цього тижня в соцмережах. Зазначалося, що може йтися про спробу дезінформації з боку Москви. Однак у США взялися за перевірки, аби виявити джерело витоку секретної інформації.

У п'ятницю, 7 квітня, у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, в яких, докладно описані секрети американської національної безпеки, починаючи від України до Близького Сходу та Китаю.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб.

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