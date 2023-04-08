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Залужний поспілкувався з начальником Генштабу Франції

Як відзначив Бюркар, розмова з Залужним вийшла плідною.

Залужний поспілкувався з начальником Генштабу Франції
Фото: Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу Франції Тьєррі Бюркаром. 

Про це йдеться у Twitter-акаунті Бюркара.

Як відзначив Бюркар, розмова з Залужним вийшла плідною. Також він запевнив у тому, що Франція й надалі підтримуватиме Україну шляхом військовим поставок та навчань для наших воїнів.

"Плідна телефонна розмова з моїм колегою з України генералом Валерієм Залужним. Вислухав його аналіз ситуації на фронті. Запевнив його у нашій подальшій підтримці шляхом постачань та навчання, які Франція надає українським Збройним силам", - написав начальник Генштабу.

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Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 6 квітня закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на свого близького союзника Росію з метою припинити війну в Україні.

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