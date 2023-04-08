Україна запросила в Індії додаткову гуманітарну допомогу, - ЗМІ

Зокрема, йдеться про фармацевтичні препарати, медобладнання та спеціальне устаткування для ремонту енергетичної інфраструктури.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наступного тижня відвідає Делі, де, серед іншого, обговорить надання додаткової гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві ЗМІ.

"Україна запросила в Індії додаткову гуманітарну допомогу, включно з фармацевтичними препаратами, медичним обладнанням та енергетичним устаткуванням для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, очікується, що обидві сторони обговорять надання такої підтримки", - повідомляє The Hindu з посиланням на дипломатичні джерела.

Також очікується, що Джапарова передасть прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді запрошення відвідати Київ.

Дипломатичні джерела повідомили, що остаточні домовленості все ще обговорюються, але підтвердили, що Еміне Джапарова, як очікується, прибуде до Делі в понеділок, 10 квітня, і проведе міжвідомчий діалог, а також зустрінеться з представниками ЗМІ й аналітичних центрів у столиці з метою заручитися підтримкою України в Індії.

Нагадаємо, минулого року продажі російської нафти у Індію зросли у 22 рази. Цього року видобуток нафти і газу в РФ скоротиться через санкційний тиск.