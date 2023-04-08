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Україна запросила в Індії додаткову гуманітарну допомогу, - ЗМІ

Зокрема, йдеться про фармацевтичні препарати, медобладнання та спеціальне устаткування для ремонту енергетичної інфраструктури.

Україна запросила в Індії додаткову гуманітарну допомогу, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова наступного тижня відвідає Делі, де, серед іншого, обговорить надання додаткової гуманітарної допомоги. 

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на місцеві ЗМІ. 

"Україна запросила в Індії додаткову гуманітарну допомогу, включно з фармацевтичними препаратами, медичним обладнанням та енергетичним устаткуванням для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої під час війни, очікується, що обидві сторони обговорять надання такої підтримки", - повідомляє The Hindu з посиланням на дипломатичні джерела.

Також очікується, що Джапарова передасть прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді запрошення відвідати Київ.

Дипломатичні джерела повідомили, що остаточні домовленості все ще обговорюються, але підтвердили, що Еміне Джапарова, як очікується, прибуде до Делі в понеділок, 10 квітня, і проведе міжвідомчий діалог, а також зустрінеться з представниками ЗМІ й аналітичних центрів у столиці з метою заручитися підтримкою України в Індії.

Нагадаємо, минулого року продажі російської нафти у Індію зросли у 22 рази. Цього року видобуток нафти і газу в РФ скоротиться через санкційний тиск.

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