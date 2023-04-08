Шуляк назвала джерела компенсацій за зруйноване житло

У цьому році компенсацію отримають десятки тисяч сімей.

Відповідно до закону про компенсацію за зруйноване війною житло, який почне діяти в травні 2023 року, кошти на відшкодування братимуть із кількох джерел.

Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк, інформує Радіо Свобода.

Шуляк розповіла, що фінансувати відшкодування зруйнованого під час повномасштабної війни житла будуть коштами державного та місцевих бюджетів, грошами від міжнародних донорів та за рахунок майбутніх репарацій РФ.

Першим же джерелом зараз є, за словами Шуляк, конфісковані кошти «дочок» російських банків.

«Основна сума – від «Сбербанку Росії». І ми якраз ці гроші планувалися витрачати на компенсації. Тому станом на сьогодні в нас точно є 17 мільярдів гривень. І 35 мільярдів прибутку Національного банку України також можна буде використовувати на різні процеси, пов’язані з відновленням. Ми розраховуємо, що в цьому році компенсацію отримають десятки тисяч сімей», – повідомила авторка закону.

За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, станом на осінь 2022 року понад 2,4 мільйона українців мали пошкоджене чи зруйноване бойовими діями житло.

Нагадаємо, що очільник уряду Денис Шмигаль провів нараду щодо пілотних проєктів із відновлення населених пунктів на звільнених територіях.

Наразі жителі Київської області надали 55 102 заяви на компенсацію зруйнованого житла, його загальна площа – 4 млн 501 тис. 538 квадратних метрів.