Донори з усього світу пожертвували через UNITED24 понад 300 млн доларів, – Зеленський

Кошти надходити з більш ніж 110 країн.

За 11 місяців через фандрейзингову платформу UNITED24 донори з усього світу пожертвували для потреб України понад 300 млн доларів.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

“За 11 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам із більш ніж 110 країн зібрано понад 300 млн доларів”, – написав президент.

Глава держави зазначив, що Україна відчуває підтримку всього світу у боротьбі за свободу та незалежність і подякував донорам.

Нагадаємо, понад 225 млн фунтів стерлінгів пожертвували для України на платформі GoFundMe.