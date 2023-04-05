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"Укренерго" попередило про можливі відключення світла на Житомирщині

Через пошкодження високовольтних підстанцій компанія звертається з проханням дбайливо споживати електрику.

"Укренерго" попередило про можливі відключення світла на Житомирщині
Фото: ДТЕК

НЕК "Укренерго" попередила про можливі обмеження споживання електроенергії в Житомирській області через збільшення навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога, а також через зниження генерації з поновлюваних джерел.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У інших регіонах обмеження поки що відсутні", - йдеться в повідомленні.

Загалом за інформацією оператора, на 5 квітня споживання електроенергії зберігається на рівні середи минулого тижня, а генерація повністю забезпечує і споживання, і резерв потужності.

Водночас у компанії наголосили, що через пошкодження ключових високовольтних підстанцій, завдані агресором протягом останніх шести місяців, надійність енергоживлення споживачів більшості регіонів України значно знижена. З огляду на це "Укренерго" звертається з проханням дбайливо споживати електроенергію, зокрема за можливості рівномірно розподіляючи користування потужними приладами впродовж доби.

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З квітня повідомлялось, що "Укренерго" зняло всі мережеві обмеження, які призводили до необхідності обмеження споживання. Диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував відключення споживачів у жодній області.

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