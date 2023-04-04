Маршрут дозволить збільшити обсяги перевезення експортних і транзитних вантажів в напрямку портів Рені, Галац, Джурджулешт.

Між Україною та Молдовою розпочав роботу додатковий прикордонний перехід Березине–Басарабяска. Це дозволить скоротити експортні та транзитні маршрути у напрямку дунайських портів.

Про це повідомили у департаменті комерційної роботи Укрзалізниці.

“З 25 березня 2023 року ви маєте можливість транспортувати експортні/транзитні вантажі в напрямку портів Рені, Галац, Джурджулешт за значно коротшим маршрутом”, − йдеться у повідомленні.

Цей маршрут є альтернативою транзитним маршрутам через прикордонні переходи з Молдовою-Сокиряни-Окниця та Могилів-Подільский - Велчинець.

Новий маршрут дозволить:

збільшити обсяги перевезення експортних/транзитних вантажів в напрямку портів Рені, Галац, Джурджулешт (можливе збільшення обсягів 4-10 млн тонн на рік);

значно скоротити термін доставки експортних вантажів до портів Рені, Галац, Джурджулешт (скорочення терміну доставки на 4-6 діб);

значно скоротити загальну вартість транспортування експортних вантажів в напрямку портів Рені, Галац, Джурджулешт (за підрахунками зменшення складе -10-35$ на 1 тн в залежності від вантажу та маршрута);

значно зменшити вартість транспортування імпортного палива та нафтопродуктів до України з портів Рені, Галац, Джурджулешт (за попередніми розрахунками економія складе -18-44$ на 1 тн).

Нагадаємо, на польсько-українському кордоні перед Великодніми святами зростають автомобільні черги. Накопичення транспорту спостерігається у пунктах пропуску “Шегині” і “Краківець”.