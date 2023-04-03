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Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про приєднання з Україною та Молдовою, – журналіст

Грузія може отримати статус кандидата до ЄС.

Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори про приєднання з Україною та Молдовою, – журналіст
Фото: kmu.gov.ua

У травні цього року Європейська комісія збирається надати оновлену інформацію щодо статусу приєднання до ЄС для України, Молдови та Грузії. 

Про це повідомив редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк.

“Звіт про розширення очікується в жовтні, тому залишилося 6 місяців, але робоче припущення вже зараз: рекомендація розпочати переговори про приєднання з Україною та Молдовою, та статус кандидата для Грузії”, – написав Джозвяк.

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Втім, додав він, навряд чи про це буде повідомлено публічно.

Нагадаємо, до 30 червня українські міністерства та центрі органи виконавчої влади мають провести самоаудит українського законодавства на відповідність європейським стандартам.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що не існує чітко прописаних строків виконання Україною всіх вимог Євросоюзу.

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