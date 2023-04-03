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Кличко під час зустрічі з мером Гамбурга обговорив допомогу Києву новими системами зв’язку

Гамбург надав Києву три міських автобуси, які вже прямують до Києва.

Кличко під час зустрічі з мером Гамбурга обговорив допомогу Києву новими системами зв’язку
Фото: facebook/Vitaliy.Klychko

Мер Києва Віталій Кличко сьогодні зустрівся з мером Гамбурга та обговорив подальшу допомогу столиці. Йшлося, зокрема, про забезпечення Києва автономними системами зв’язку для екстрених випадків. Про це мер Києва розповів на своїй сторінці у Facebook. 

«Сьогодні зустрівся з першим мером Вільного та Ганзейського міста Гамбург Петером Ченчером. Подякував за підтримку та допомогу Гамбурга українській столиці. Та домовився про подальшу співпрацю. Обговорили з паном Ченчером допомогу німецьких партнерів у забезпеченні Києва системами зв‘язку для екстрених випадків (у разі вимкнень світла). Вони необхідні сьогодні, зокрема, для станцій швидкої допомоги, рятувальників, комунальних служб», - повідомив Віталій Кличко.

Також, за його словами, обговорювалося питання забезпечення Києва новітнім обладнанням для системи оповіщення.

«Дуже важливе для нашого міста - питання безпеки його мешканців. Київ потребує обладнання для новітньої системи оповіщення, яку ми вже почали встановлювати. Йдеться про систему для оголошення повітряної тривоги. Щоб розвинути цю систему нам необхідно більше приладів, які працюють автономно, коли немає світла. Прикладом системи, яку Київ встановлює зараз, є, зокрема, німецька. Мер Гамбурга запевнив у подальшій допомозі Києву - як в нинішніх найгостріших потребах, так і в майбутній відбудові столиці України», - зазначив Кличко.

Крім того, Гамбург надав Києву в якості допомоги три міських автобуси, які вже прямують до Києва. 

Віталій Кличко закликав німецьких партнерів й надалі підтримувати Україну до перемоги.

«Також ми з Володимиром поспілкувалися з німецькими ЗМІ та закликали і німецьку владу, і німецьке суспільство до подальшої підтримки України та надання всієї необхідної допомоги для нашої перемоги та встановлення миру в Європі», - повідомив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, Київ та Гамбург підписали  «Угоду заради солідарності та майбутнього» 24 квітня 2022 року. Домовилися про стратегічне партнерство та підтримку в кризові часи.

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