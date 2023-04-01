Зеленський запровадив санкції проти Богуслаєва та понад 200 росіян

Санкції запроваджуються на 10 років.

Президент Володимир Зеленський 1 квітня ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб.

Про це йдеться в указах президента №191/2023 та №192/2023.

До списку потрапили українці та понад 200 росіян. Загалом санкції введені проти 273 людей і 380 юридичних осіб. Зокрема, президент увів санкції проти експрезидента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва. Санкції запроваджуються на 10 років.

Вони включають:

блокування активів;

обмеження торговельних операцій (повне припинення);

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій для здійснення певного виду діяльності, зокрема на користування надрами

заборону участі у приватизації, оренді держмайна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їхніх інтересах;

заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона).

Санкції запроваджено, зокрема, проти Ради Федерації (верхньої палати російського парламенту), Мінфіну РФ, Федеральної служби безпеки та Федеральної служби охорони РФ, підприємств військово-промислового комплексу, приладобудування, радіоелектроніки та кабельної промисловості.

Нагадаємо, що 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з делегацією Європарламенту. За його словами, на зустрічі обговорювалися питання посилення санкцій проти Росії.