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Головне слово сьогодні – справедливість, для нашої держави та наших людей, - Зеленський

Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі.

Головне слово сьогодні – справедливість, для нашої держави та наших людей, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Головне слово сьогодні – справедливість. Справедливість – для нашої держави, для всіх наших людей, які втратили рідних, близьких, втратили здоров’я, дім, нормальне життя через російську агресію, через терор окупанта.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Відбулись наші спеціальні заходи – в Бучі, в річницю звільнення міста, і в Києві. Саміт і переговори, друга конференція United for Justice – “Об’єднані заради справедливості”… Усе це – щоб прискорити, зробити енергійніше глобальну роботу заради трибуналу щодо агресії Росії, заради нових ордерів від Міжнародного кримінального суду на арешт російських воєнних злочинців, заради законних і справедливих вироків, які мають отримати всі російські вбивці і кати”, - наголосив президент.

Він запевнив, що російські злочинці стовідсотково отримають вироки, ми це забезпечимо. 

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“Сьогодні у нашому першому Бучанському саміті взяли участь представники майже п’ятдесяти країн. І це лише початок. Дякую лідерам Словенії, Словаччини, Хорватії і Молдови, які сьогодні відвідали Україну, які особисто підтримали Бучу – вшанували пам’ять усіх, хто загинув у місті у час російської окупації”, - зазначив Володимир Зеленський.

Голова держави також подякував нашим воїнам - усім, хто бʼється за Україну зараз, хто бився за Україну з 14-го року, чиє життя буквально дає життя Україні.

“Українці вистоять у цій війні. Ми звільнимо нашу землю і всіх наших людей від російської неволі. І буде день, коли світ почує, що справедливість для України відновлено. Буде новий Нюрнберг – щодо рашистів”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, виконавча рада Міжнародного валютного фонду погодила старт нової програми підтримки для України. Це програма в розмірі $15,6 млрд і терміном на чотири роки. 

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